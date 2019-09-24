Москва, , 07:41 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв в авторской программе на телеканале «Россия 1» очень эмоционально отреагировал на сказанное в студии. Он не только кричал, но и ударил по барьеру. Телеведущий пояснил своё поведение тем, что не может спокойно слушать «либеральный бред про нашу историю».

Владимир Соловьёв Цитата из передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеканал Россия 1

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«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж всё вокруг завибрировало», — написал Соловьёв .

«Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — признался журналист.

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Он добавил, что «никто столько не сделал для возвращения образа Сталина в сегодняшнюю политику, сколько Запад и обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», темой которого стала проблема осквернения советских военных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, телеведущий Владимир Соловьёв на рассуждения либеральных либералов о том, что хороша не та страна и не та власть, которая воюет, а та, что не допускает войн и сберегает человеческие жизни, напомнил им о том, кому они обязаны Победой в Великой Отечественной войне.

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