Саранск, , 07:34 — REGNUM Второй российский микробиологический конгресс начал работу в Мордовском государственном университете (МГУ) им. Н.П. Огарева, сообщила пресс-служба вуза.

Целью масштабного мероприятия является обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учеными, представителями сферы образования и бизнеса.

«Для Мордовии тематика конгресса очень актуальная, так как в республике развита фармацевтическая промышленность, пищевая биотехнология, которые основываются на микробиологии. Наш факультет один из сильнейших. Мы расскажем о микробных полисахаридах, о новых материалах на основе микробного синтеза, представим биологические средства защиты растений. Расскажем о конверсии биологического сырья, в частности, о получении технического спирта из отходов и древесины. В этом направлении мы лидируем», — сообщил декан факультета биотехнологии и биологии, доктор биологических наук, профессор Виктор Ревин.

Работать ученые-микробиологи будут в течение пяти дней в трех секциях: «Разнообразие и экология микроорганизмов», «Метаболизм и геномика микроорганизмов», «Микробные технологии». Организаторами конгресса выступили Межрегиональное микробиологическое общество и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.

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