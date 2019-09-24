Москва, , 07:34 — REGNUM По итогам первого полугодия 2019 года число ДТП в РФ по вине мотоциклистов выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мотоцикл. ДТП

Согласно отчёту научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, который оказался в распоряжении издания, в 20% аварий водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения. Таких ДТП за отчётный период произошло 1,9 тыс.

Кроме того, также зафиксирован рост количества ДТП, виновниками которых являлись водители мопедов и приравненных к ним транспортных средства. С января по июль 2019 года произошло 856 таких аварий, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Сообщается, что больше всего таких происшествий произошло в Краснодарском крае, Нижегородской, Ростовской, Владимирской и Московской областях.

Напомним, по данным Центра организации дорожного движения, в российской столице с начала мая произошло 173 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибли 11 человек и получили травмы разной степени тяжести ещё 185. Главная причина аварий с участием байков — превышение скорости мотоциклистами и невнимательность водителей машин.

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