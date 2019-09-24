Рабат, , 07:28 — REGNUM Весьма необычная акция протеста для Марокко: сотни женщин вышли на улицы, выступая против законов страны и публично признались в сделанных абортах, передает немецкий канал n-tv.

Феминизм. Граффити Pedro

Они опираются на манифест, опубликованный в местных средствах массовой информации по инициативе французско-марокканской писательницы Лейлы Слимани. Он направлен против «несправедливых и устаревших» законов страны. В нем 490 женщин признаются, что делали аборты или принимали в них участие, а также имели внебрачные связи. Соавтор текста, режиссер Соня Терраб говорит, что манифест подписали «учителя, сотрудницы банков, домохозяйки, студентки, художники и интеллектуалы».

Поводом к акции стало дело журналистки Хаджар Райссуни, которую в настоящее время судят за предполагаемую супружескую измену и аборт. По данным канала, ежедневно в Марокко происходит 600−800 незаконных абортов. В 2018 году несколько тысяч человек были осуждены за измены, 170 за гомосексуальные связи, 73 — за нелегальные аборты.