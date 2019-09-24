Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM «Коляда-театр» в Екатеринбурге получил штраф за нарушения в области гражданской обороны. Об этом заявил художественный руководитель театра Николай Коляда у себя в Facebook.

Театр оштрафовали на 50 тысяч рублей. Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва

«А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность», — написал Коляда.

Проверяющие не обнаружили в театре противогазов и тушёнки. Впрочем, театр могли оштрафовать на 200 тысяч рублей, но суд уменьшил сумму штрафа.

Напомним, в Свердловской области вскоре пройдут учения по гражданской обороне. В ходе учений 1 и 2 октября 2019 года власти отработают действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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