Киев, 24 сентября 2019, 07:21 — REGNUM Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может въезжать на территорию Украины, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) 23 сентября, сообщило информационное агентство «УНН».
Напомним, Вышинский имеет двойное гражданство — России и Украины. После ареста 17 мая 2018 года журналист заявил о выходе из украинского гражданства, однако формальную процедуру не прошёл.
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Ранее адвокат руководителя «РИА Новости Украина» заявил, что его подзащитный намерен приехать в Киев 6 ноября на заседание суда.
Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом.
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