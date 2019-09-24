Киев, , 07:21 — REGNUM Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может въезжать на территорию Украины, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) 23 сентября, сообщило информационное агентство «УНН».

"Согласно статье 1 закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда на Украину граждан Украины», гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд на Украину», — рассказали в СБУ.

Напомним, Вышинский имеет двойное гражданство — России и Украины. После ареста 17 мая 2018 года журналист заявил о выходе из украинского гражданства, однако формальную процедуру не прошёл.

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Ранее адвокат руководителя «РИА Новости Украина» заявил, что его подзащитный намерен приехать в Киев 6 ноября на заседание суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом.

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