Москва, , 07:18 — REGNUM В Москве более 700 тыс. человек с начала старта кампании по вакцинации сделали прививку против гриппа, сообщается на портале мэра Москвы.

Вакцинация Mil.ru

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В мобильных пунктах у метро и МКЦ привились более 80 тыс. человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тыс. москвичей.

Также можно сделать прививку от гриппа в МФЦ и поликлиниках. Мобильные пункты будут работать до 1 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве кампания по вакцинации против гриппа стартовала 4 сентября. Всего работают более 500 пунктов вакцинации, в том числе 65 мобильных.

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