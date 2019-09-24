п. Винзили, , 07:07 — REGNUM В Тюменской области проводится прокурорская проверка информации о некачественном капитальном ремонте дома 24 на ул. Заводской в посёлке Винзили Тюменского района. Жильцы многоквартирника жалуются на отсутствие крыши и нарушенную систему отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Жильцы 100-квартирного дома полагают, что «подрядчику или не заплатили вообще, или заплатили невовремя». Поэтому ремонт многоквартирного дома застопорился на полпути — не доделана крыша, срезаны батареи.

Согласно открытым данным, заказчиком капительного ремонта в доме 24 на ул. Заводской в посёлке Винзили является МКУ «Служба заказчика Тюменского района».

Прокуратура Тюменской области начала проверку сигнала.