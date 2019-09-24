Челябинск, , 07:05 — REGNUM В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат. Такое обращение они направили главному врачу учреждения.

Скорая помощь Липецкаяобласть.рф

Кроме того, сотрудники скорой помощи села Октябрьского написали заявления об увольнении. Главврач провёл с коллективом переговоры. Один сотрудник всё же твёрдо решил уйти. Как отмечает пресс-служба областного минздрава, на его место уже найден другой человек.

В областном минздраве отреагировали на происходящее. В Сатку для решения конфликта направляют рабочую группу.

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