Пермь, , 07:05 — REGNUM В Пермский край приходят аномальные холода. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в последнюю неделю сентября (23−29 сентября) температура воздуха будет соответствовать норме середины октября.

В регионе прогнозируют ночные заморозки, когда столбик термометра упадет до пяти градусов по Цельсию ниже ноля. 25 сентября ожидается мокрый снег. 27 сентября первый снегопад ждут в Перми.

По данным ученых ГИС-центра ПГНИУ, такого похолодания во второй половине сентября в Пермском крае не было с 2000 года.

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