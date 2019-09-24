Пермь, , 06:53 — REGNUM В Перми вечером 23 сентября без тепла оставалось 15 многоквартирных домов. В каждом случае ведется поадресная работа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В краевой столице отопление запущено на 99,8%. Причинами затягивания теплоподачи в 15 домов называют аварии на внутридомовых сетях, дефекты на тепловой сети, реконструкция индивидуального теплового фонда, работы фонда капремонта. В одном доме (Комсомольский проспект, 67) отопление отсутствует из-за проблем с ТСЖ соседнего дома, которое не открывает задвижки.

По данным горадминистрации, за ненадлежащую подготовку жилого фонда к зиме возбуждено примерно 50 административных производств.

Напомним, отопительный сезон в столице Пермского края начался 5 сентября для объектов социальной сферы, а 9 сентября — для жилого фонда. На 22 сентября без тепла числилось 42 дома.

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