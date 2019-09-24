Чусовой, Пермский край, , 06:40 — REGNUM В Чусовом Пермского края туристический агент признан судом первой инстанции виновным в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Чусовского горсуда.

Имущественный ущерб, нанесенный действиями турагента, оценивается в 4 млн рублей. Обманутыми оказались 72 туриста. Граждане оплатили пакеты услуг (авиаперелет, бронь гостиниц, трансферы страхование, экскурсионные расходы), однако эти услуги им оказаны не были.

Фигурант уголовного дела свою вину не признала. По словам турагента, она не присваивала деньги клиентов.

По данным суда, для привлечения клиентов женщина устанавливала демпинговые цены (ниже, чем у оператора) на турпродукт, а денежными средствами вновь привлеченных туристов оплачивала ранее заказанные туры.

Судебная инстанция посчитала, что турагент распорядился деньгами туристов вопреки их воле, по своему усмотрению. Женщину приговорили к двум с половиной годам с отбыванием срока в колонии общего режима. Материальный ущерб клиентам должен быть возмещен. Приговор в законную силу не вступил.