Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Власти Сахалинской области будут ежегодно, с 2020 года, индексировать выплаты донорам на уровень инфляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты областной думы рассмотрели вопрос об индексации выплат донорам.

«С 1 января 2020 года будут ежегодно индексироваться выплаты донорам крови и её компонентов. Сейчас доноры получают выплату в размере 500 рублей за одну донацию», — пояснили в аппарате думы.

Из бюджета Сахалина на эти выплаты в 2020 году заложили 330,5 тыс. рублей, в 2021 году — 361,2 тыс. рублей, в 2022 году — уже 376 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре не хватает на станции переливания крови всех групп, кроме четвертой — мало крови первой группы положительного резус-фактора, второй и третьей групп и положительного, и отрицательного резус-факторов.