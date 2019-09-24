Москва, , 05:07 — REGNUM Концепция законопроекта, прописывающего порядок представления сотрудников Росгвардии, офицально поддержана ведомством, сообщает 24 сентября РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

В настоящее время идет доработка законопроекта совместно с представителями Росгвардии, пояснил депутат.

Законодатель также отметил, что не всякая деятельность росгвардейцев допускает раскрытие личности сотрудника, однако в случаях, где представитель Росгвардии выполняет схожую с полицейским функцию, представляться нужно обязательно.