Москва, , 03:56 — REGNUM Очерняющие российскую историю либералы в значительной степени способствуют увеличению культа Иосифа Сталина. Об этом 23 сентября телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю, — сокрушается российский журналист. — Никто столько не сделал для возвращения образа Сталина в сегодняшнюю политику сколько Запад и обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю».

Соловьев также живописал свое эмоциональное состояние во время съемки телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»: «Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да еще и по барьеру врезал».

Напомним, требуя уважения к связанному с войной советскому периоду истории, российская власть часто допускает поругание и очернение, но только советского, но и российского исторического периодов.