Якутск, , 03:46 — REGNUM Рядом с учебными заведениями в Якутске модернизируют пешеходные переходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Власти города намерены обновить нерегулируемые пешеходные переходы возле школ № 5, 15, 30, 24, 27 и 31, а также около коррекционной школы-интернат № 34, физико-техническим лицеем и школой-интернат на 10 км Сергеляхского шоссе.

По информации специалистов, будут установлены ограждения перильного типа, поставят светофоры, отремонтируют, где необходимо дорожное полотно.

Ремонтные работы проведут в сентябре и октябре, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области дорожные службы устанавливают трапециевидные пешеходные переходы, которые снижают скорость движения автотранспорта и не дают скапливаться дождевой воде.