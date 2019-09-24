Омск, , 03:26 — REGNUM В Омской области 75-ю годовщину Великой Победы отметят парадом техники, масштабной концертной программой и праздничным салютом, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

23 сентября в Омской области под председательством губернатора Александра Буркова прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дня Победы в регионе.

Подготовка к празднованию уже ведётся, в перечне — 106 пунктов основных мероприятий.

Бурков напомнил, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, поэтому мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо подготовить тщательно.

Кроме того, органам соцзащиты и ветеранским организациям поручено обследовать жилищные условия участников войны. Тем, кто нуждается в ремонте, окажут помощь, заверили в облправительстве. Также уделяется внимание ремонту и реставрации памятников и мемориальных досок.

Запланирована информационно-патриотическая работа и с молодым поколением омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новороссийске в 75-ю годовщину Великой Победы пройдёт историческая реконструкция высадки советских войск на «Малой Земле».

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