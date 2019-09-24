Хабаровск, , 03:30 — REGNUM В учебных центрах Восточного военного округа завершился курс интенсивной общевойсковой подготовки, включающей элементы выживания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: С танками и вертолетами: учения мотострелков ЮВО стартовали на Ставрополье

Всего курсы прошли более 2 тысяч военнослужащих, из которых порядка 200 — это военнослужащие-женщины. Будущие военные профессионалы проходили тактическую, огневую, физическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию и преодоление штурмовой полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южном военном округе стартовали общевойсковые учения, в которых принимают участие батальонные тактические группы сухопутных войск и беспилотная авиация.