Томск, , 03:08 — REGNUM В Томске 24 сентября ожидаются дожди, грозы, местами град. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Также прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с. При грозах шквалистые порывы будут достигать 20−25 м/с.

Администрация Томска просит жителей и гостей города соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, прогноз о неблагоприятных погодных явлениях в Томской области также был передан на 23 сентября.

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