Ереван, , 01:30 — REGNUM В Армении в шесть раз будет повышен размер единовременного пособия по рождению первого ребенка с 50 тысяч (6,7 тысяч рублей) до 300 тысяч (41 тысяч рублей) драмов (1 драм = 7.4 рубля). Об этом стало известно после заседания совета по улучшению демографической ситуации в Армении при вице-премьере Тигране Авиняне.

Кроме этого, в два раза будет повышен размер единовременного пособие по рождению второго ребенка со 150 до 300 тысяч драмов. В результате родители смогут обеспечить первоочередные единовременные расходы, связанные с рождением ребенка.

Ежемесячное пособие для работающих матерей будет повышено на 41% — с 18 до 25 тысяч драмов.

В сельских районах будет внедрен новый вид пособия по уходу за ребенком: до исполнения ребенку двух лет матерям ежемесячно будет выплачиваться 25,5 тысяч драмов.

В 2020 году стартуют амбициозные программы, в рамках которых для приобретения жилья в ипотеку, обусловленного рождением ребенка, государство будет предоставлять и единовременное денежное содействие, и гарантирование предоплаты в областях. Бюджет предварительной программы составит приблизительно 500 млн драмов, однако для начала, как считает вице-премьер, этого будет более чем достаточно.

Параллельно будут вестись работы по целевым программам жилищного строительства в областях, и Комитет по градостроительству уже занимается этим.