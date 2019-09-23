Ростов-на-Дону, , 23:46 — REGNUM Мировой суд пока не принял в производство административное дело на организатора концерта группы «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена». Рассмотреть заявление в суде обещают после того, как будут устранены недостатки.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

ИА REGNUM ранее сообщало, что в отношении организатора концерта группы «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» — ООО «Медиашоу» — было возбуждено дело об административном правонарушении. Компанию накануне выступления музыкального коллектива предупредили о недопустимости нарушения административных правил.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница управления Минкультуры России по Южному федеральному округу. Причиной стала нецензурная брань, которую слышали 46 тыс. человек.

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