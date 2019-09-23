Челябинск, , 21:11 — REGNUM В Челябинске археологи будут допущены на место строительства развязки в районе улицы Братьев Кашириных. Об этом пишет Накануне.Ru.

Развязку предстоит проложить на пересечении улиц Нагорной и Красноармейской. Но в ситуацию вмешались защитники культурного наследия. Краевед Юрий Латышев полагает, что этот участок может представлять историческую и культурную ценность. По некоторым данным, под землёй могут быть следы деятельности древних предков южноуральцев.

После вмешательства общественников госкомитет по охране объектов культурного наследия выдал предписание приостановить работы. А сам Юрий Латышев добился встречи с врио мэра Челябинска Натальей Котовой, которая пообещала ему вмешаться в ситуацию и обеспечить археологам возможность провести необходимые исследования.