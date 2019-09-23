Задонск, Липецкая область, , 21:00 — REGNUM В Липецкой области после прокурорской проверки ответственных за некачественное школьное питание оштрафовали на 13 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Жительница Задонска пожаловалась на организацию питания в школе №2. По словам женщины, детей там пытались накормить рисом с личинками. Проверка эту информацию подтвердила. Были выявлены также и другие нарушения. На продукты питания не было сопроводительных документов, а уборку в столовой проводили несвоевременно. Организацией питания в школе занимается Липецкий филиал ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» — на основе муниципального контракта. Эта же фирма поставляет питание в школу №1 города Задонска, где также нашлись нарушения.

В отношении должностных лиц филиала компании и юридического лица ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» были возбуждены дела по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Виновных оштрафовали на 13 тысяч рублей. Дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

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