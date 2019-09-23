Москва, , 20:46 — REGNUM Более десяти тысяч несовершеннолетних в России ежегодно попадают в список пропавших без вести. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следственный комитет России Sledcom.ru

«В 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года — 8 383», — сказала представитель ведомства.

При этом она уточнила, что на данный момент местонахождение подавляющего большинства пропавших за этот период детей установлено, в розыске продолжают оставаться 98 несовершеннолетних.

По словам Петренко, в ходе состоявшегося сегодня совещания по вопросам розыска пропавших под руководством председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было отмечено, что наибольшее количество несовершеннолетних находится в розыске в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.

Как было заявлено на совещании, основными причинами исчезновения детей являются отсутствие надлежащего контроля за ними в детских социальных учреждениях, конфликтные отношения в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение и неблагоприятные условия жизни.

При этом в СК отметили положительную практику привлечения психологов для проведения профилактических мероприятий и выяснения причин уходов детей из социальных учреждений, семей и детских домов, а также оценки психологического состояния несовершеннолетних. Подчёркнуто, что дальнейшие случаи ухода детей исключаются в случае установления психологического контакта между ними и их родственниками, близкими, воспитателями.