Челябинск, , 20:28 — REGNUM В Челябинске гражданин осуждён за посредничество в передаче сотруднику Росреестра взятки. Размер одного вознаграждения составил 30 тыс. рублей, а второго — 500 тыс., сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступления были совершены в 2016 и 2018 годах. По данным следствия, гражданин передавал взятки от имени директора одной из фирм. Дело завели по материалам ФСБ.

Обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение. Калининский райсуд Челябинска назначил ему 4,6 года условно при пятилетнем испытательном сроке. Также он должен уплатить 4,1 млн рублей штрафа. Отметим, в счёт уплаты штрафа уже обращено взыскание на его имущество на сумму более 500 тыс. рублей.