Москва, 23 сентября 2019, 20:18 — REGNUM Минобороны РФ готово израсходовать порядка 250 млн рублей на пресечение утечек служебной информации в Сеть, указано в сообщении, опубликованном 23 сентября на портале госзакупок.
Минобороны России объявило тендер, целью которого является выбор исполнителя работ по оснащению «Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети «Интернет».
Работы по выполнению этой заявки должны быть выполнены не позднее 1 октября 2020 года.
Ранее военное ведомство реализовывало проект по контролю доступа курсантов военных училищ и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет.
Как правило, вопрос решается при помощи автоматизированных систем, выявляющих в потоке данных характерные элементы конфиденциальных документов.
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