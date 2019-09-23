Курск, , 20:14 — REGNUM В Курске строительную фирму обязали выплатить долги по зарплате и компенсацию морального вреда семье рабочего, погибшего на производстве 29 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Промышленного районного суда города Курска.

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Суд установил, что погибший с начала 2018 года работал на ООО ГК «Курскспецстроймеханизация». 29 марта на стройке 13-этажного жилого дома на улице 3-й Весенний проезд произошёл несчастный случай: рабочий сорвался с высоты и погиб.

С работодателя погибшего в пользу его семьи суд взыскал задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда. Всего ООО ГК «Курскспецстроймеханизация» должно будет выплатить 400 тысяч рублей.