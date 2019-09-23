Северодвинск, Архангельская область, , 20:12 — REGNUM Благоустройство Приморского парка в Северодвинске завершат установкой нового объекта — в зеленой зоне появится рубка атомной подводной лодки, подаренная городу Министерством обороны РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, благоустройство территории Приморского парка будет выполняться по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, а рубку АПЛ планируют установить в дополнение к нему.

Установка части АПЛ может положить начало созданию целой выставки военной техники в городском парке. Об этом на совещании в горадминистрации заявил градоначальник Игорь Скубенко:

«Я не исключаю, что в перспективе на территории может появиться и другая военная техника».

Что думают горожане по поводу инициативы городских властей, пока неизвестно, идею сделать в парке выставку военной техники пока не выносили на общественное обсуждение.

В ближайшее время городские власти собираются решить вопрос с финансированием проведения геологических изысканий, а после выполнения проектно-сметной документации — с финансированием самих работ по сооружению монумента.