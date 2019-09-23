Цхинвал, , 19:32 — REGNUM Представители молодежи Южной Осетии принимают участие в молодежном семинаре-практикуме по основам социального проектирования для специалистов сферы молодежной политики, который проходит в Алуште с 23 по 29 сентября. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Участникам мероприятия предстоит посетить лекции и тренинги по темам «Студенческое самоуправление», «Социальное проектирование» и т.д. Как отметила сотрудник Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Алла Гагиева, в семинаре принимают участие более 125 человек из регионов России и СНГ. Южную Осетию на мероприятии представляет 12 человек, среди которых сотрудники комитета по молодежи и студенты.

Семинар организован Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 по 26 сентября в Нальчике проходит форум «Кавказский диалог — 2019», организованный фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. В форуме также принимают участие представители Абхазии и Южной Осетии.

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