Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Бывшего петербургского полицейского, который во время исполнения служебных обязанностей избил задержанного до смерти, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Приморский районный суд вынес приговор Ивану Анфилатову, которого признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и пп. а, в ч. 3 ст. 286 УК РФ. Осужденный вину не признал.

В 2017 году Анфилатов в 34-м отделе полиции ударил коленом в грудь задержанного мужчину, после чего тот скончался.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе в органах МВД, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года», — пояснили в суде.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск семьи погибшего к Анфилатову на 1 млн 143 тыс. рублей.

Заметим, 3 июля 2018 года Приморский районный суд также признал вину инспектора ППСП мобильного взвода №2 Артема Блыжкова, который должен был контролировать работу Анфилатова, но, став очевидцем избиения задержанного, не предотвратил его и ничего не сообщил руководству, пожелав сокрыть преступление «из чувства солидарности и дружеских побуждений» к Анфилатову, а также дабы избежать персональной ответственности. Блыжков согласился с обвинением, его оштрафовали лишь на 50 тыс. рублей.