Грозный, , 19:07 — REGNUM В Чечне 23 сентября открыт памятник «Защитникам России». Открытие мемориала приурочено к 20-летию создания Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

Памятник представляет собой гранитную плиту с изображением войсковой колонны на фоне горного ущелья. Надпись, выгравированная на ней, гласит: «Храните память о защитниках России, они отдали за нее самое дорогое — жизнь…».

В торжественной церемонии открытия памятника участвовал главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

«Мы гордимся боевыми товарищами, которые самоотверженно отстаивали свободу и независимость России и никогда не забудем их мужество и стойкость, отвагу и патриотизм», — сказал Золотов.

Напомним, Объединенная группировка войск (ОГВ) на Северном Кавказе создана 23 сентября 1999 года по указу президента РФ Бориса Ельцина в целях координации усилий всех правоохранительных органов и местной власти в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.