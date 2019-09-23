Посёлок городского типа Любытино, Новгородская область, , 18:53 — REGNUM В Новгородской области начата работа по созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 23 сентября, на выездном заседании правительства в Любытино заявила министр здравоохранения области Антонина Саволюк.

По её словам, организация этой сети начнётся с крупных городов региона. В 2020 году такой центр планируется открыть в Старой Руссе, в 2021 году — в Боровичах, в 2022 году — в Великом Новгороде.

Сейчас в регионе функционируют 11 первичных онкологических кабинетов. В областном центре — Великом Новгороде — действует областной онкологический диспансер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области ежегодно выявляется около 3 тыс. новых онкобольных, при этом власти региона поставили задачу решить проблему с диагностикой онкологических заболеваний в первичном звене.

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