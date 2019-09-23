Москва, , 18:51 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») вступился за оленеводов, которых обвинили в незаконном сборе мамонтовой кости.

Парламентарий разместить в Facebook пост, в котором призвал сотрудников ФСБ признать свои ошибки и предостерег от обострения межнационального конфликта.

«Я хочу, чтобы это прочитали сотрудники ФСБ: признавать свои ошибки не стыдно. Это не слабость. Стыдно — это как раз переть напролом, обостряя и без того критическую ситуацию», — написал депутат в соцсети.

Вместо того, чтобы признать незаконное задержание оленеводов, наказать сотрудников за разгром в лагере, извиниться за то, что увезли людей в Тикси и заставили возвращаться кружным путем через Якутск, рискуя жизнью, ФСБ распространяет в СМИ информацию о том, что оленеводы якобы незаконно собирали мамонтовую кость, возмущен он.

«Хорошо — тогда почему их оштрафовали за отсутствие паспортов? Почему устроили разгром и вывезли бог весть куда без вещей? Зачем врать? Это и есть слабость. А ещё это — обострение межнациональных отношений, намеренное провоцирование конфликта. Честь мундира спасают не так, а наказанием тех, кто его запятнал. И я требую призвать их к ответу», — пишет Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным погрануправления ФСБ по восточному арктическому району, десять фрагментов бивней мамонта изъято у трех жителей Якутии в государственном заказнике на побережье моря Лаптевых на сумму более 1,5 млн рублей.

Инцидент произошел 11 сентября 2019 года. По данным СМИ, бригадир стада №12 и еще двое членов бригады находились на участке оленеводческой базы в 50 км от Юкагира. Сотрудники погранслужбы ворвались на базу с автоматами и потребовали предъявить документы. Паспорт оказался только у одного оленевода — двое других членов бригады оставили их дома. Оленеводы просили пограничников долететь с ними до села, где они смогли бы показать свои паспорта. Однако сотрудники погранслужбы доставили их в село Тикси, где оленеводов оштрафовали за отсутствие документов на 500 рублей и отпустили. В результате мужчины оказались без денег и документов в незнакомом месте за 1000 км от дома.