Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Центр Екатеринбурга будет перекрыт для водителей из-за общегородской эстафеты «Вечерний Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В городе ограничат движение по проспекту Ленина от улицы 8 марта до улицы Мамина-Сибиряка, а также по улице 8 марта от улицы Малышева до проспекта Ленина с 10:00 до 11:40. Кроме того, движение будет запрещено по улице 8 марта от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев и по улице Бориса Ельцина от улицы 8 марта до улицы Челюскинцев с 10:00 до 13:00.

Также власти запретят стоянку автотранспорта с 0:00 до 13:00 на указанных отрезках улиц. В городе установят специальные дорожные указатели, а припаркованный в недолжном месте автотранспорт будет эвакуироваться специальной техникой.

Напомним, 21 сентября 2019 года в Екатеринбурге проходил «Кросс наций». На время забега в городе закрыли движение по части проспекта Ленина.

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