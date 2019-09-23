Краснодар, , 18:39 — REGNUM Башня на горе Большой Ахун была признана экспертами аварийной после удара молнии и закрыта для посещения туристами в городе Сочи. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Краснодарском крае.

Башня на горе Ахун. Сочи (сс) Andrey Dumchev

Молния попала в башню на горе Ахун в начале лета текущего года, после чего объект был закрыт для посещения, его начали обследовать специалисты.

В результате обследования технического состояния башни на горе Большой Ахун была признана аварийным объектом. Специалистами была дана рекомендация полностью ограничить доступ посетителей на башню.

Поясняется, что перечень работ, необходимых для восстановления башни будет известен из отчёта, который предоставит ООО «Памятники Кубани», занимающееся выполнением работ по заданию Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Напомним, что башня высотой 30 метров на горе Большой Ахун была построена в 1936 году во время работ по масштабной реконструкции города-курорта Сочи, по распоряжению Иосифа Сталина. С башни открывается один из лучших видов на окрестности, в том числе на Красную поляну. Капитальный ремонт башни проводился в 2004 году.

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