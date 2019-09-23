Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт масштабная эстафета «Вечерний Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Около полутора тысяч человек в составе 122 команд примут участие в массовых спортивных состязаниях. Участники поделятся на четыре группы — из общеобразовательных школ, детско-юношеских спортивных школ и учреждений среднего профессионального образования, коллективов физкультуры и спорта, а также команды «сильнейших».

Ежегодная, ставшая традиционной для города эстафета начнётся утром 28 сентября. После открывающего парада участников на дистанцию выйдут лучшие бегуны Екатеринбурга.

Напомним, 21 сентября в Екатеринбурге и многих других городах России проходил «Кросс наций». В столице Среднего Урала участие в забеге принял министр спорта РФ Павел Колобков.

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