Кудымкар, Пермский край, , 18:17 — REGNUM В Пермском крае администрацию Кудымкара подвергли административному наказанию. Суд первой инстанции вынес решении о штрафе в размере 100 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кудымкарского городского суда.

По данным судебной инстанции, госинспектор по пожарному надзору вынес постановление о штрафе в 200 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил. Инспектор посчитал, что мэрия не организовала покос травы и уборку мусора на земельном участке и заслуживает наказания.

В свою очередь чиновники обжаловали документ о штрафной санкции в суде. Однако избежать штрафа не удалось.

Судья пришел к выводу, что мэрия не приняла достаточных мер по соблюдению требований пожарной безопасности в черте населенного пункта города. Вместе с тем суд учел все обстоятельства дела, а также материальное положение органа местного самоуправления и снизил размер назначенного административного наказания до 100 тыс. рублей.