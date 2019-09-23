Тюмень, , 18:10 — REGNUM Тюменское отделение Российской академии наук оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства. По результатам судебного разбирательства ТюмНЦ СО РАН признано виновным в игнорировании предписания межрегионального Управления Россельхознадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В июне 2019 года проводилась внеплановая выездная проверка выполнения предписания об устранении Тюменским отделением РАН запущенности принадлежащих ему земельных участков. На двух из них площадью 18,7 га не произведено уничтожение сорной и древесно-кустарниковой растительности, на трёх других площадью 2,85 га не исполнена рекультивация.

Управление Россельхознадзора возбудило административное производство по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения»). Мировой суд признал требования надзорного ведомства законными и оштрафовал Тюменское отделение Российской академии наук на 100 тыс. рублей.