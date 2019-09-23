Челябинск, , 18:06 — REGNUM В Челябинске Центральный райсуд признал недействительным диплом о высшем образовании, выданный выпускнице Южно-Уральского государственного университета. Основанием стало то, что девушка была незаконно допущена к госаттестации, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В 2015 году студентка дала преподавателю взятку и взамен получила зачёты и положительные отметки за экзамены. В итоге её допустили к аттестации, а в 2017 году она получила диплом бакалавра.

А в 2016 году Центральный райсуд вынес преподавателю приговор. Женщина была признана виновной в получении взятки. После этого прокуратура потребовала аннулировать диплом выпускницы. Теперь по решению суда девушка должна вернуть его в ЮУрГУ.