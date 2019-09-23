Астрахань, , 17:56 — REGNUM Руководителям учебных заведений Астраханской области 23 сентября вручили ключи от новых автобусов ГАЗель. Как сообщила пресс-служба областной администрации, церемония прошла у Астраханского государственного театра оперы и балета.

Новый транспорт получили все сельские районы, ряд астраханских техникумов, колледжей, а также областной центр развития творчества и Ахтубинская кадетская школа-интернат имени П. О. Сухого.

Автобусы были закуплены за счёт средств областного бюджета. По словам губернатора Игоря Бабушкина, до конца 2019 года в регионе появится ещё 50 новых автобусов.