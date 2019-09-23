Оренбург, , 17:41 — REGNUM В Оренбурге беременной женщина после анализа крови поставили диагноз «ВИЧ-инфекция». Как впоследствии выяснилось, акушерка перепутала пробирки пациентов. Женщина, пережившая стресс, подала в суд иск на медучреждение и отсудила компенсацию морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Центрального района Оренбурга.

По данным ведомства, 32-летняя жительница одного из районов встала на учет в одном из медучреждений Оренбурга. В апреле 2019 года женщина сдала на анализ кровь, исследование показало, что пациентка является носителем ВИЧ-инфекции. Беременная оренбурженка испытала шок.

Однако впоследствии выяснилась, что диагноз поставлен ошибочно. При заборе крови акушерка в пробирку поместила кровь другого человека, который в этот день тоже сдавал анализы.

С медицинского учреждения в пользу истицы взыскано 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.