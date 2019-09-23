В Китае высоко оценивают итоги 45-го чемпионата мира по рабочему профессиональному мастерству WorldSkills, который завершился недавно в столице российского Татарстана Казани. Поздравляя китайских участников чемпионата, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин сделал ряд заявлений, касающихся перспектив молодежи и поиска вступающим в жизнь поколением своего в ней места, сообщает 23 сентября Синьхуа.

Пекин, , 17:36 — REGNUM Глава КПК и китайского государства призвал молодежь развивать и множить свое мастерство, постоянно расти профессионально, добиваясь творческого совершенства и направлять свои усилия на дело служения государству и народу. Си Цзиньпин особо подчеркнул, что будущее непосредственно Китая связано с развитием и ростом молодежи.