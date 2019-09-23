Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В Ленинградской области собираются отремонтировать воинские мемориальные комплексы и обновят экспозиции школьных музеев к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вечный огонь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже обсудил план проведения «Года Победителей». В частности, поручил главам муниципальных районов организовать шефский присмотр за воинскими памятниками.

«Мы должны привлечь всех — и бизнес, и волонтёров, и ветеранские организации, и патриотические организации — все должны участвовать в подготовке братских захоронений и мемориальных комплексов к празднованию — потому что именно состояние памятников — лицо праздника, а не концерт и возложение цветов», — сказал Дрозденко.

В мае 2020 года также организуют «Эстафету Победителей» — пробег памяти с участием военной ретро‑ и современной техники, представителей городов воинской славы по памятным местам боев и Дороге жизни. Эстафета завершится гала-концертом у мемориального комплекса «Разорванное кольцо».