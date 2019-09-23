Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM «Почту России» по суду обязали очистить фасад усадьбы Ломоносова в центре Петербурга от несогласованных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Решение вынес Октябрьский районный суд 23 сентября. Иск к «Почте России» подал городской комитет по охране памятников, так как усадьба Ломоносова на Большой Морской улице, 61А, является объектом культурного наследия.

«В соответствии с решением суда ответчик обязан в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить работы по ремонту и реставрации фасадов», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, «Почте России» следует убрать с фасада кондиционеры, камеры наблюдения, оконные решетки, металлический козырек и вентиляционные трубы, которые появились там незаконно и без согласования с КГИОП.

В противном случае «Почте России» придется заплатить 50 тыс. рублей штрафа, а затем выплачивать еще по 100 тыс. рублей каждый месяц до исполнения требований.