Волгоград, , 17:32 — REGNUM Волгоградский областной суд признал законным приговор в отношении трёх местных предпринимателей. Их обвинили в крупном мошенничестве при получении кредитов. Когда преступление было раскрыто, один из обвиняемых пытался решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Злоумышленники отправятся в колонии, сообщили 23 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2013 году директор и бухгалтер одной фирмы, а также их знакомый на основании фиктивных документов получили в двух банках кредиты на общую сумму более 135 млн рублей. В качестве поручителя мошенники привлекли одну из коммерческих структур. Около года они оплачивали проценты по договорам, а затем прекратили платежи — в судебном порядке банки взыскали с поручителя 20 млн рублей. В декабре 2015 года директор обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 млн рублей, которые он якобы ранее занял своей же фирме. Директор и бухгалтер свою вину в мошенничестве не признали. Знакомый предпринимателя ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное получение кредитов, и в этот раз за 1 млн рублей пытался избежать наказания, а также сознался в преступной схеме.

Фигуранты уголовного дела получили от шести до девяти лет лишения свободы со штрафами от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Наказание им предстоит отбывать в колониях общего и строго режимов. Приговор вступил в законную силу.