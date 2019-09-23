Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Петербуржцы простились с солисткой Мариинского театра, певицей Ириной Богачевой, передает корреспондент ИА REGNUM. Гражданская панихида по оперной диве состоялась в Белом фойе Мариинского театра утром 23 сентября.

На траурной церемонии появились губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, члены правительства, депутаты, почетные граждане северной столицы, а также деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, ученики Ирины Богачевой и обычные горожане.

Макаров назвал Богачеву «великой женщиной», с которой сегодня прощается весь мир. «Мы расстаемся с эпохой Ирины Богачевой, скорбим по человеку, который, имея всемирное признание, каждый день являл собой пример человеколюбия и великодушия, излучал доброту и заботу о других людях. Сегодня в России нет ни одного человека, который бы не чувствовал утрату и не понимал, что блистательный исполнительский стиль Ирины Богачевой, ее творческий почерк останутся неповторимыми», — сказал председатель петербургского парламента.

Напомним, Ирина Богачева скончалась 20 сентября на 81-м году жизни.