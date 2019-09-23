Улан-Удэ, , 17:19 — REGNUM В Улан-Удэ задержан последний из участников преступной группы, напавшей на автовокзал в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, в октябре 2012 года злоумышленники подожгли здание.

Организовал нападение житель Улан-Удэ, пользовавшийся «криминальным авторитетом», чтобы оказать давления на частных автоперевозчиков.

Четверо исполнителей ворвались в помещение вокзала ночью в форме сотрудников полиции, избили и связали пожилого сторожа. Затем они облили бензином помещение и подожгли. Однако из-за высокой температуры скотч, которым был связан сторож, расплавился. Мужчина заявил о нападении в полицию, после чего был госпитализирован.

Двое нападавших были задержаны вскоре после этого. Одному из них суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы, второму — 11 лет. В 2017 году был задержан еще один участник нападения, который был приговорён к десяти годам колонии строгого режима.

«Недавно удалось установить местонахождение последнего из участников преступной группы, который скрывался от следствия в съёмной квартире в городе Улан-Удэ. После чего незамедлительно произведено задержание», — сообщили в СКР.

Молодой человек отправлен под арест по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества, совершённое путем поджога, а также в покушении на убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью.