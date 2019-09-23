Посёлок городского типа Любытино, Новгородская область, , 17:17 — REGNUM Благодаря работе вертолёта Национальной службы санитарной авиации в Новгородской области спасены жизни 88 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 23 сентября, на выездном заседании правительства в Любытино заявила министр здравоохранения области Антонина Саволюк.

Напомним, вертолёт санавиации заступил на дежурство в Новгородской области с января 2019 года. Ранее в регионе доставкой пациентов занимался вертолёт, предоставленный региональным управлением МЧС. Его и дальше используют для транспортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях и в ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году санитарная авиация действует уже в 49 субъектах РФ, а к 2021 году полеты будут осуществляться на всей территории России.

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