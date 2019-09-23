Главный печатный орган КПК газета «Жэньминь жибао» объявила о создании нового НИИ по разработке интеллектуальных масс-медиа, сообщает Синьхуа.
Пекин, 23 сентября 2019, 17:15 — REGNUM В новых разработках, касающихся СМИ, которыми займется учреждение, особое внимание будет уделено применению искусственного интеллекта для сбора и распространения информационных новостей.
В проекте принимают участие ведущие корпорации китайской телекоммуникационной отрасли China Mobile и Alibaba, которые стали первыми участниками совета НИИ. В его экспертную комиссию вошли представители ведущих университетов — Пекинского государственного и Цинхуа.