Париж, , 17:53 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил организаторов марафона Z Event, которым удалось собрать €3,5 млн во время благотворительной онлайн-трансляции. Пост со своими впечатлениями от проделанной геймерами работы он опубликовал в своём Twitter-аккаунте 23 сентября.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1175900325577973760

Глава Франции написал, что действия геймеров «вдохновляют и показывают, что всё возможно». Также он сообщил, что собранные средства пойдут в Институт Пастера.

Напомним, на ежегодном благотворительном игровом марафоне Z Event стримеры собирают деньги на благотворительность. В 2019 году он посвящён борьбе с тяжёлыми заболеваниями, в том числе с раком.

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